Rabat : Les familles des ressortissants marocains détenus en Libye manifestent devant le ministère des MRE

Les familles des ressortissants marocains détenus en Libye ont manifesté ce matin devant le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, a indiqué Mehdi Alioua, sociologue et président du Groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et migrants (Gadem), contacté par Yabiladi.

Pour rappel, 200 ressortissants marocains sont actuellement détenus en Libye, réduits à l’esclavage.

Cantonnés depuis plusieurs mois dans les centres de rétention, ces ressortissants ont récemment commencé à enregistrer des vidéos et à les publier sur le site de l’instance officielle libyenne chargée de la lutte contre l’immigration clandestine, dans l’espoir d’une intervention des autorités marocaines. Face à la sourde oreille du gouvernement El Othmani, ils ont également entamé des grèves de la faim.

De son côté le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a indiqué que le gouvernement travaille «avec un grand sérieux» pour conclure l’opération de rapatriement de migrants marocains en captivité en Libye.