Un entraîneur et trois joueurs marocains en lice pour les trophées de la CAF 2017

Un entraîneur et trois joueurs marocains figurent sur la liste de la sélection finale des trophées de la Confédération Africaine de Football (CAF) 2017.

Il s'agit de Lhoussaine Ammouta, entraîneur du Wydad Athletic Club (WAC), de Karim El Ahmadi (Feyenoord) sélectionné au CAF Awards Aiteo dont la cérémonie aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana, de Achraf Bencharki et Mohamed Ounnajem (WAC) retenus pour le titre du meilleur joueur africain de l’Année (basé en Afrique), selon un communiqué de la CAF publié lundi son site web.

Le WAC est candidat également pour le titre du meilleur club dans le continent, outre Al Ahli Al Masri, TP Mazembe (Congo) et Mbabane Swallows.

Outre Karim El Ahmadi, la liste de Awards Aiteo comprend Bertrand Traoré (Burkina Faso et Olympique Lyonnais), Denis Onyango (Ouganda et Mamelodi Sundowns), Keita Balde (Sénégal et Monaco), Mohamed Salah (Egypte et Liverpool), Naby Keita (Guinée et RB Leipzig), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon et Borussia Dortmund), Sadio Mané (Sénégal et Liverpool), Victor Moses (Nigeria et Chelsea), Vincent Aboubakar (Cameroun et FC Porto) et Yacine Brahimi (Algérie et FC Porto).

Sur la liste du meilleur joueur africain de l’Année (basé en Afrique) figurent outre Achraf Bencharki et Mohamed Ounnajem, Ahmed Fathi (Egypte et Al Ahly), Ali Maaloul (Tunisie et Al Ahly), Aristide Bancé (Burkina Faso et El Masry), Ben Malango (RD Congo et TP Mazembe), Denis Onyango (Ouganda et Mamelodi Sundowns), Jeremy Brockie (Nlle Zélande et SuperSport Utd), Junior Ajayi (Nigeria et Al Ahly) et Taha Yassine Khenisssi (Tunisie et Espérance).

La CAF a dévoilé également la liste des candidats au titre du meilleur arbitre.