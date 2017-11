Indice de compétence en anglais EF-EPI : Le Maroc deuxième en Afrique du nord

La langue de Shakespeare peine encore à investir le paysage linguistique marocain, d’après un rapport récemment publié par Education First, une société d’éducation internationale spécialisée dans la formation linguistique, les séjours linguistiques, les programmes d’études universitaires et les échanges culturels.

Selon la septième édition de l’indice de compétence en anglais (EPI), le Maroc occupe la 60e place sur les 80 pays répertoriés. Le royaume a perdu près de deux points (1,95), l’amenant ainsi à faire partie de la catégorie «très faible» au niveau mondial : en 2016, il enregistrait 49,86 points, contre 47,91 points cette année.

Deuxième en Afrique du Nord

Dans la région nord-africaine, le Maroc est tout de même l’un des pays les plus performants en matière de compétences en anglais. Il occupe la seconde place dans la région, juste après la Tunisie (56e), suivi de près par l’Egypte (66e), l’Algérie (76e) et la Libye (78e). En revanche, la performance du royaume reste faible par rapport au Nigéria (31e) et à l’Afrique du Sud (8e).

Au niveau international, le Maroc se positionne après les Emirats arabes unis (57e), la Syrie (58e) et le Qatar (59e), tandis que le Sri Lanka (61e) vient juste après le royaume, suivi par la Turquie (62e), la Jordanie (63e) puis l’Azerbaïdjan (64e). De plus, le Maroc a connu le plus fort déclin du continent en comparaison à la Tunisie, qui se taille la plus grosse progression, et l’Afrique du Sud, considéré comme le pays le plus performant.

Les Marocaines maîtrisent mieux l’anglais

«Depuis l’année scolaire 2014/2015, trois lycées publics marocains proposent dorénavant des sections internationales. Les étudiants au sein de ces classes internationales suivent le même parcours que les autres élèves qui étudient en français, mais ils reçoivent des cours supplémentaires en anglais ou en espagnol. La seconde langue vivante est aussi un moyen d’apprendre pour d’autres devoirs qu’ils ont à faire», relève l’EPI.

Reste que certaines compétences ne sont pas encore acquises, comme le fait de se présenter, de comprendre des panneaux simples ou de donner des instructions basiques à un visiteur étranger. Les auteurs du rapport soulignent également que les jeunes marocains ont une compréhension de l’anglais similaire aux personnes âgées, ce qui fait du royaume l’un des pays présentant le fossé de génération le plus étroit au monde, avec l’Inde et l’Indonésie.

Ph. Capture d'écran

En outre, le rapport remarque que des disparités entre les sexes. Ainsi, les femmes sont plus à l’aise que les hommes au Maroc. Ces derniers récoltent 47,26 points, tandis que les femmes en obtiennent 49,08. En Afrique, les femmes détiennent la palme, enregistrant 54,50 points, contre 51,07 chez les hommes.

Classement mondial de l'Indice de compétence en anglais. / Ph. Capture d'écran

Globalement, le haut du classement est détenu par les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège et Singapour. La Libye, l’Iraq (79e) et le Laos (80e) sont en bas du classement. Pour information, l’indice de compétences en anglais de la société Education First, qui évalue la moyenne internationale, se base sur un test disponible sur internet.