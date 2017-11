République démocratique du Congo : Un contingent marocain au service de la province de Uele

Le contingent marocain de la mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) vient d'organiser une journée d'actions en faveur de la population de Dungu dans la province du Haut Uele, située dans le nord-est du pays, sous le thème «contingent marocain au service de la population de Dungu».

Cette journée a été marquée par trois activités majeures, à savoir une campagne médicale, l'inauguration d'un espace multidisciplinaire et la distribution de kits scolaires à l’École primaire d’application de Mayi, indique lundi la MONUSCO sur son site officiel.

La campagne médicale qui s’est tenue au «Centre de Santé de Mayi» a été ouverte à toute la population de Dungu et à ses environs. «Les résultats attendus de cette campagne ont été largement atteints», a affirmé le Docteur Abraham Mingi, Médecin-chef du Centre de Santé Mayi, notant que plus de 300 hommes, femmes et enfants ont bénéficié de traitement, outre la distribution à titre gracieux des médicaments.

Le contingent marocain de la MONUSCO a organisé à l’Ecole primaire d’application de Mayi, un programme de sensibilisation à l'hygiène buccale. Cinquante kits scolaires sous forme de cartables avec cahiers, agendas et stylos, règles et autres outils scolaires ont été également distribués aux écoliers les plus démunis de la même école.