Saâdeddine El Othmani : Le gouvernement instaure un programme d'urgence pour pallier la pénurie d'eau

Le gouvernement a mis en place un programme d'urgence pour faire face au problème de pénurie d'eau. Il vise en premier lieu à assurer l'approvisionnement en eau potable des zones dépendant principalement de sources d'eau vulnérables, et à garantir l'irrigation des arbres fruitiers, a indiqué lundi le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani.

Intervenant dans le cadre de la séance mensuelle des questions orales à la Chambre des représentants, Saâdeddine El Othmani a souligné que «le comité ministériel de l'eau a tenu une réunion le 18 octobre dernier durant laquelle il a été décidé de créer un comité technique qui préparera un programme de priorités pour l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation».

Le comité a proposé un programme d'urgence qui comprend notamment l'intensification de l'exploration des eaux souterraines, l'économie d'eau et la gestion des ressources hydriques disponibles, et l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation des arbres fruitiers à travers l'utilisation des camions-citernes.

Le programme comporte aussi l'augmentation de la production d'eau potable dans certains centres ruraux et périurbains, et l'établissement de points de distribution d'eau pour l'abreuvement du cheptel.

Le comité a également proposé un programme pour accélérer les investissements dans le secteur de l'eau. Ce dernier vise principalement à développer l'approvisionnement en construisant de nouveaux barrages ou en augmentant la capacité de stockage de certains d'entre eux, en établissant des usines de dessalement, en favorisant la réutilisation des eaux usées, en renforçant la production et la distribution d'eau potable et en améliorant la performance des réseaux de production et de distribution d'eau potable ainsi que l’économie et la valorisation de l'eau d’irrigation.

Le programme prévoit de continuer d'approvisionner le monde rural en eau potable, ainsi que le développement d'un programme supplémentaire pour les villages.

La première étape se déroulera entre 2018-2025 et concernera l'intégration des grands centres ruraux et émergents.