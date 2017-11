Deux Marocains remportent le 33ème semi-marathon de Cordoue

Les athlètes marocains Moussaab Hadout et Nazha Machrouh ont remporté la 33ème édition du semi-marathon de Cordoue. / Ph. DR

Les athlètes marocains Moussaab Hadout et Nazha Machrouh ont remporté la 33ème édition du semi-marathon de Cordoue, organisé dimanche, qui a enregistré une participation record de 8 300 sportifs, ont rapporté lundi les médias espagnols.

Moussaab Hadout est arrivé premier avec un chrono de 01h 03min 54 sec à la ligne d'arrivée mise en place près de la mosquée-cathédrale de Cordoue, devant l’Espagnol d’origine guinéenne Alhassane Bangoura (01h 06min 47sec) et un autre Marocain, Abdelfatah Dalal Jirari (01h 06min 49sec).

Chez les femmes, la Marocaine Nazha Machrouh, du club Unicaja de Jaén, a renoué avec son succès de l’édition précédente avec un temps de 01h 15min 35sec, devançant la Danoise Jessica Drascalu Petersson (1h 17min 34sec) et l’Espagnole Marta Polo (1h 19min 43sec).

Le semi-marathon de Cordoue fait partie des compétitions les plus importantes de son genre en Espagne et constitue l’événement sportif le plus important de la province.