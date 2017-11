Etats-Unis : Manifestation en soutien à une mère marocaine détenue par les services d'immigration

Un rassemblement a eu lieu jeudi 23 novembre à Boston (Massachusetts) pour demander la libération de Siham Byah, une ressortissante marocaine installée aux États-Unis depuis 1999, détenue depuis 10 jours par l'Immigration and Customs Enforcement (ICE). Siham, mère d'un citoyen américain âgé de 8 ans, a été placée en détention le 17 novembre et devrait être expulsée vers le Maroc, rapporte le service BUnews.

Cinquante personnes se sont réunies devant le bâtiment fédéral pour la deuxième fois consécutive, après un premier rassemblement qui avait réuni 200 personnes. Siham Byah est âgée de 40 ans et a vécu pendant 16 ans à Nahant, ville située dans le comté d’Essex.

«ICE a contacté Siham pour un contrôle de routine. A son arrivée, ils l'ont immédiatement placée en garde à vue, selon les organisateurs du rassemblement on fils Naseem était à l'école mais il a été emmené plus tard par le Département des enfants et des familles», a déclaré la même source.

Malika MacDonald, qui a organisé les deux rassemblements pour la libération de Siham, a déclaré au journal en ligne local que «ce qui s'est passé est une injustice totale. Aucune raison n'a été fournie».

S'adressant au site d'information Boston Globe, l'avocat de Siham, Matt Cameron a expliqué qu'«une ordonnance d'expulsion a été émise contre Byah au milieu des années 2000. Depuis, elle demandait à chaque fois une prolongation de l’ordonnance émise à son encontre».