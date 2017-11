Agrumes : Baisse des exportations de 15% à 20% suite au déficit pluviométrique

Le temps excessivement chaud au Maroc devrait entraîner une forte baisse des volumes produits dans le royaume d'une année à l'autre, indique le site Fresh Fruit Portal.

Le principal exportateur d'agrumes devrait connaître une baisse de l'ordre de 15 à 20%, passant de 2,3 millions de tonnes l'année dernière à environ 2 millions de tonnes, selon une publication d'Agri Maroc.

Pendant quatre mois environ, les températures au Maroc auraient été inhabituellement élevées, créant des conditions de sécheresse et réduisant la taille des fruits. La région orientale et la région de Marrakech-Safi seraient les plus touchées par les conditions météorologiques défavorables.

Selon un rapport du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) publié en décembre 2016, la production d'agrumes au Maroc au cours de la saison précédente a augmenté de 15%, le déclin de cette saison devrait donc être comparable à la campagne 2015-16.

Dans ce même rapport, l'USDA avait estimé que la production d'oranges pour la saison 2016-17 augmenterait de 4% d'une année sur l'autre à 962 250 tonnes, tandis que la production de mandarines augmenterait de 24% à 1,3 million de tonnes.

La saison des agrumes au Maroc s'étend généralement d'octobre jusqu'à la mi-année.