Isaac Charia dit suspendre sa participation au comité de défense de Zefzafi et ses camarades

Isaac Charia a annoncé ce dimanche, depuis sa page Facebook, la «suspension» de sa participation au comité de défense des détenus du Hirak. L’avocat avance l’argument de «préservation de l’unité» de cette instance pour justifier sa décision.

Ce nouveau rebondissement intervient une semaine après ses déclarations tonitruantes lors de la séance du 21 novembre du procès. Me. Charia avait accusé le secrétaire général du PAM d’avoir incité Nasser Zefzafi et ses camarades à «conspirer contre le roi et le pays».

Des propos immédiatement suivis par une comparution du même Zefzafi devant la Brigade nationale de la police judiciaire. En revanche Ilyas El Omari n’a pas été inquiété. Et il en est de même pour Charia, du moins jusqu’à présent.

La décision de Isaac Charia ne signifie pas pour autant son retrait d’un dossier qui lui assure une large médiatisation. Reste à savoir si son ex-mentor, Mohamed Ziane, lui emboitera le pas, sachant que l’inamovible président du Parti Libéral avait également porféré les mêmes accusations à l’encontre d’El Omari ?