Aftati : Benkirane aura du temps pour se consacrer à l’agenda national de réformes

Abdelaziz Aftati, membre du Conseil national du Parti justice et de développement (PJD), a répondu aux questions de Yabiladi, concernant le futur du parti, le potentiel futur secrétaire général de la Lampe, et le devenir d’Abdelilah Benkirane. Interview.

Quel est votre commentaire suite à la session extraordinaire du Conseil national du PJD et le refus d’accorder un troisième mandat de Benkirane ?

C’est la décision de mes confrères, c’est une manière libre de s’exprimer. Il y avait deux choix, et ils ont tranché. Nous avons eu l’opportunité de prendre une décision librement, en toute transparence, comme ce qui se passe dans les autres conseils. Par contre, le plus important c’est qu’on continue ensemble, vers un avenir en commun, unis et solidaires. Le but est que le parti continue à véhiculer son message de réconciliation et de combat contre la corruption.

Cette décision n’aura-t-elle pas des conséquences sur l’unité du parti ?

Non, non. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’on doit choisir. Le choix est entouré par l’unité du parti.

Certaines analyses indiquent que la décision du PJD n’était pas interne mais le résultat d’influences extérieures…

C’est faux. Il y a eu débat durant toute une journée. Mes confrères se sont exprimés. Certains ont été pour et d’autres contre. Ils ont exprimés leur avis, dix minutes chacun. On a vraiment débattu. Ces analyses sont vides de sens. Nous avons conclu avec des votes. C’est ainsi que marche l’école du Parti justice et développement.

Et concernant l’avenir d’Abdelilah Benkirane ?

Abdelilah Benkirane a désormais moins de poids sur les épaules. A présent, il va se consacrer entièrement à l’agenda national de réformes, et le soutien aux élections de nos collègues du parti. Benkirane fait partie intégrante du parti.

Avez-vous une idée du futur successeur probable pour devenir secrétaire général du parti ?

C’est dur de savoir, mais ça sera probablement une personnalité qui symbolise le mieux le parti, une des figures connues de la Lampe. Le parti ne peux continuer sans ces figures ‘symboles’. Le choix se limite à mon sens à cinq personnes.

Ces cinq figures dont vous parlez, sont tous des ministres du gouvernement actuel ?

Il y en a qui font partie du gouvernement, et d’autres non. Ceux qui sont ministres, il y en a quelques un qui sont favoris. Mais il y a encore un débat en interne.