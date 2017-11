Le conseil national du PJD vote contre le projet de 3e mandat pour Benkirane

La session extraordinaire du conseil national du Parti justice et développement (PJD) a voté, aujourd’hui, contre le projet de troisième mandat. La modification de l’article 16 du règlement de la Lampe a été rejeté par 130 votes sur un total de 223 votants. Six se sont abstenus et 87 étaient pour la modification, indique le site du PJD.

Aussi, «avec le refus du conseil national de modifier l'article 37 du règlement politique, les ministres de la Lampe restent membres du secrétariat général, en tant que tel», ajoute la même source.

Abdelilah Benkirane, secrétaire général de la Lampe a réagi avec flegme, commenle rapporte Alyaoum24 : «Le débat qu’à connu le conseil national a résulté par un choix démocratique». Et d’ajouter : «Le résultat est ainsi, et la décision est obligatoire.»

Du côté d’Amina Maelainine, membre du PJD et députée au parlement, elle a déclaré sur Facebook ressentir «une grande fierté suite à la longue bataille (dans le sens noble) (...) entrepris que ce soit idéologiquement ou politiquement». Et d’ajouter : «Abdelilah Benkirane représente symboliquement l’idéologie [du parti] pour un grand nombre de Marocains qui l’ont soutenu, et il le restera.

Abdelali Hamidine, quant à lui s’est contenté d’écrire laconiquement : «Le commentaire est libre et la décision oblige».