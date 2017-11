Le Marocain Mohamed Kadmiri élu à la tête de la Confédération africaine de surf

Le président de la Fédération royale marocaine de surf, Mohamed Kadmiri, a été élu président de la confédération africaine de la discipline, au cours de l'assemblée générale constitutive tenue samedi à Rabat.

Par la même occasion, le Sud-Africain Johny Bakker a été élu premier vice-président et le Sénégalais Omar Sye deuxième vice-président alors que les postes de secrétaire général du bureau exécutif de la fédération et de trésorier sont revenus respectivement au Marocain Amine Affaf et au Sénégalais Alexander Alcantara.

En présence des représentants des fédérations sud-africaine, ivoirienne, sénégalaise, cap-verdienne, malgache et marocaine, il a été également procédé à l’approbation du statut de la confédération et à la présentation des quatre comités de travail. Mohamed Kadmiri s’est dit fier et honoré de cette élection.