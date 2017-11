ONCF : Des travaux prévus lors de ce week-end entre Casablanca-Marrakech et Casablanca-Kénitra

Des travaux auront lieu les 25 et 26 novembre sur les axes ferroviaires Casablanca-Marrakech et Casablanca-Kénitra, indique vendredi l'Office national des chemins de fer (ONCF).

En ce qui concerne les travaux entre Casablanca et Marrakech, ils portent sur la rectification du tracé à la sortie de la gare de Settat. L’objectif est de préparer le doublement et la mise en service de la deuxième voie entre Sidi Bou Othman et Sidi Ghanem (à 6 kilomètres de Marrakech), ajoute la même source.

Quant aux travaux sur l’axe Casablanca-Kenitra, ils concernent le remaniement des installations de la gare de Mohammedia et la pose d’une nouvelle voie entre Mohammedia et Zenata.

Pour minimiser l’impact de ces travaux sur le trafic ferroviaire durant les journées du 25 et 26 novembre, l’ONCF réalise ces travaux le week-end et durant des intervalles nocturnes tout en mettant en place le dispositif approprié en vue d’assurer la continuité du service pour ses voyageurs.

Il s'agit d'un intervalle de 12 heures entre Settat et Marrakech entraînant l’arrêt des circulations de 21h30 la nuit du samedi jusqu’à 9h30 le dimanche, en assurant le transbordement par autocars de 4 trains entre Settat et Marrakech.

De même, un intervalle de 16 heures entre Mansouriah et Zenata engendrera l’arrêt des circulations de 21h00 le samedi à 13h00 le dimanche et la suppression de six trains sur la totalité de leur parcours et deux trains sur une partie de leur parcours.