Zimbabwe : Morgan Tsvangirai, l’opposant historique de Mugabe et «ami» du Maroc

Sans effusion de sang, le Zimbabwe tourne doucement la page des 37 ans de règne sans partage de Robert Mugabe. Le Maroc ne peut que se réjouir de ce changement ordonné par l’armée et béni par la Chine. Et pour cause, l’ancien président ne se privait pas de manifester son opposition aux intérêts du royaume.

En janvier dernier à Addis-Abeba, il avait pris la tête des Etats hostiles à l’adhésion du Maroc à l’organisation panafricaine. «Accepter le retour du Maroc c’est une preuve d’un manque d’expérience révolutionnaire de certains dirigeants africains car il est aisé de se rendre qu’il y a trop de liens entre eux et leurs anciens colons. Ils ont tout orchestré pour retourner dans l’instance allant même jusqu’à construire des mosquées et donner de l’argent», déclarait Mugabe depuis la tribune du 28e sommet de l’Union africaine.

«L’Afrique australe continuera à se battre pour assurer l’indépendance de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).»

2,5 millions de dollars pour aider Tsvangirai, l’opposant de Mugabe

En dépit de l'animosité de Mugabe à son encontre, Rabat a maintenu un dialogue avec des personnalités politiques zimbabwéennes, tel Morgan Tsvangirai le véritable gagnant des élections présidentielles de mars 2008. En témoigne la teneur d’un câble de l'ambassade américaine à Rabat datant du 16 mai 2008. Le document révèle que le fondateur du Mouvement pour le changement démocratique (MDC, créée en 1999) avait, au cours d’une réunion avec le chargé d’affaire à l’ambassade du Maroc en Afrique du sud, sollicité du royaume une aide financière pour son parti estimée à 2,5 millions de dollars.

Quelques jours plus tard, le diplomate rencontre de nouveau Tsvangirai à Johannesburg et lui a remis un message de «solidarité» de la part du roi Mohammed VI. Le rapprochement étant scellé, c’est au tour du forum MEDays de prendre le relais de la diplomatie officielle. En novembre 2008, Brahim Fassi Fihri, fils de l’ancien ministre des Affaires étrangères, et Mohamed Hassad, à l'époque wali de la région de Tanger, remettaient au chef du MDC le prix de la personnalité politique de l’année.

Au grand dam de Robert Mugabe, les liens entre Tsvangirai et le Maroc se sont poursuivis en s'intensifiant. En novembre 2011, alors Premier ministre (2009-2013), Morgan Tsvangirai visitait le royaume. Le 11 septembre 2013, Mugabe mettait brutalement un terme aux fonctions de son principal rival. Les présidentielles de 2018 pourraient être l'occasion d'une revanche politique de Tsvangirai.