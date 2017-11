«7080’’», le nouveau roman de Ouadih Dada et Youssef Zouini inspiré d’une histoire vraie

«7080’’». C’est le titre, succinct, du livre coécrit par le journaliste Ouadih Dada et Youssef Zouini. En 2007, ce Franco-marocain avait été condamné à dix ans de prison par la cour d’assises de Loire-Atlantique, accusé d’être impliqué dans le braquage d’un supermarché, le 1er novembre 2004 à Nantes. Il sera finalement acquitté en mai 2009 après avoir clamé à maintes reprises son innocence.

Dans une interview à Yabiladi à l’occasion de la sortie, au Maroc, du livre «7080’’» (Approches Editions, 2017), Ouadih Dada et Youssef Zouini reviennent sur les coulisses de ce long témoignage et la rencontre entre les deux hommes. «J’ai été pris aux tripes par cette histoire, et aussi par le personnage. C’est-à-dire que derrière je sentais chez lui une envie d’exorciser tout ça, une envie de vider toute cette souffrance qu’il portait en lui, mais également cette volonté de résilience et de convertir cette souffrance qu’il a vécue, ce drame qu’il a parcouru, en quelque chose de positif à travers son parcours au Cours Florent et ses ambitions de monter un jour sur les planches ou de jouer devant une caméra», explique Ouadih Dada.

Le présentateur de 2M dit avoir commencé en 2014 à restituer le récit de Youssef Zouini. «On a fait un travail un peu mécanique, où il me racontait son histoire puis je tapais ça à l’ordinateur. Mais après, cette matière brute, il fallait en faire quelque chose de plus digeste pour le lecteur et qui s’inscrive dans le cadre d’un ouvrage», précise le journaliste. «Le travail a été colossal. Je n’imaginais pas que ce serait aussi difficile et rude comme approche.»

Une thérapie pour crever l’abcès

De son côté, Youssef Zouini évoque sa passion pour le théâtre, née pendant sa détention. «J’ai commencé ma réinsertion depuis la prison, c’est-à-dire que j’ai déjà mis en place certains projets, dont celui d’intégrer une école de théâtre, notamment le Cours Florent, une école dont j’ai rêvé puisque la première fois que j’en ai entendu parler, je venais juste d’être condamné à 10 ans de prison. J’étais au quartier d’isolement, vraiment au fond du trou, et j’entends parler de cette école donc je me suis mis à rêver vraiment d’intégrer cette prestigieuse école de formation», confie-t-il. A sa sortie de prison, il se consacre essentiellement à l’écriture de son livre.

«J’étais vraiment concentré sur cette histoire de bouquin puisque pour moi c’était une thérapie d’écrire un livre pour pouvoir crever l’abcès et me vider de l’intérieur.»

Le livre étant désormais écrit, Youssef Zouini ambitionne d’adapter son histoire sur grand écran. «J’espère un jour aussi pouvoir le rejouer et interpréter mon propre rôle. Même au niveau des émotions, il y a quelque chose qui va se passer devant la caméra forcément parce que je l’ai vécu. J’espère que j’aurai la possibilité de faire ce travail-là par la force de ma formation artistique que j’ai acquise au Cours Florent.»

«7080’’» est déjà disponible au Maroc, dans les boutiques Virgin de Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech. Il sera distribué mi-décembre dans un réseau de librairies national dans une vingtaine de villes marocaines. Il sera également disponible en France.