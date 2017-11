Marocains captifs en Libye : Le gouvernement travaille "sérieusement" pour leur rapatriement, selon El Khalfi

Le gouvernement travaille "avec un grand sérieux" pour conclure l’opération de rapatriement de migrants marocains en captivité en Libye, a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration œuvre avec "un grand sérieux", en coordination avec toutes les institutions concernées par ce dossier pour réussir cette opération, a souligné le ministre lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Il a ajouté qu’une commission œuvre ces derniers jours "de manière plus intense" et sous la supervision de ce ministère, pour garantir le retour au Maroc des personnes bloquées en Libye dans de "bonnes conditions" et "en sécurité".

M. El Khalfi a assuré que ce dossier est "prioritaire" et est suivi avec une "grande attention" avec l’objectif de réussir le retour de ces personnes dans leur pays dans les mêmes conditions que la précédente opération de rapatriement, ayant permis le retour de 200 Marocains à bord de deux avions.