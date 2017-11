Conspiration d'El Omari contre le roi ? La défense du Hirak doute de la véracité des propos du Me Isaac Charia

Me Isaac Charia, avocat de la défense et représentant de Nasser Zefzafi./DR

Les propos tenus par Me Isaac Charia, avocat de la défense des détenus du Hirak ont secoué tout le monde. En effet, l’avocat a accusé Ilyas El Omari, d'avoir incité le leader du Hirak, Nasser Zefzafi, à «conspirer contre le roi et l’unité nationale». Des accusations graves qui ont été contestées par le secrétaire général du PAM.

Il ne semble pas le seul puisque dans l'entourage des détenus du Hirak, de plus en plus de voix s'expriment pour contester les propos tenus par Me Charia.«Nous n'avons jamais entendu parler de ces déclarations auparavant, ni de la part de Zefzafi ni d’aucun autre détenu. Nous l'avons entendu pour la première fois des lèvres d'Isaac Charia», a déclaré Me Rachid Belali, coordinateur de la défense dans une déclaration à Yabiladi. Me Belali a poursuivit sa déclaration en affirmant que l'organisation de la défense «n'a rien à voir avec ces déclarations».

«Aujourd'hui, certaines familles de détenus ayant rendu visite à leurs proches arrêtés ont confirmé que Nasser Zefzafi a nié les propos tenus par Me Isaac Charia.»

L’avocat du Hirak s'étonne des propos de son confrère et n'hésite pas à préciser le contexte : «Zefzafi ne s’est pas prononcé lors de son audience de procès. Il n’a rien confirmé. Même s'il n’a rien infirmé non plus, les nouvelles informations dont nous disposons aujourd’hui sont qu'il dément».

«Isaac Charia est dans l’obligation de fournir des preuves appuyant ses déclarations, nous l’avons pas contacté et nous le contacterons pas. Il ne se coordonne pas avec nous, il représente uniquement Nasser Zefzafi et non l’ensemble des détenus. Nous défendons Nasser Zefzafi ainsi que 53 autres détenus. La décision de continuer à être représenté par Isaac Charia revient in fine à Nasser Zefzafi.»

L’épouse du détenu Habib El Hannoudi dément également

Houda Sekkaki, épouse de Habib El Hannoudi, détenu du Hirak, a également démenti de son côté les propos de Me Isaac Charia. Dans une publication Facebook, la jeune femme a déclaré que Nasser Zefzafi réfute ces propos.

Houda Sekkaki affirmé avoir joint son mari, qui lui aurait déclaré : «Nasser Zefzafi est innocent de cette absurdité, et ce n’est pas un menteur. Depuis le début du mouvement populaire du Rif, Zefzafi a toujours été très claire». Et d’ajouter : «Dès la fin de son interrogatoire par la brigade nationale, Nasser a répondu par écrit pour témoigner aux propos de Me Isaac Charia, cette réponse sera envoyée par Fax avec l’accord de la direction de la prison de Oukacha. Cela constituera une réponse claire pour tous ceux que cela intéresse et mettre fin à la récupération politique.»

Yabiladi a également joint Ahmed Zefzafi, le père de Nasser afin d’obtenir plus de précisions. Il n'a pas souhaité faire de déclaration sur cette nouvelle affaire.