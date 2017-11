Le Maroc est l'équipe la plus forte d'Afrique, selon l'entraîneur de la sélection allemande

Joachim Löw, ancien milieu de terrain allemand, actuellement entraîneur et sélectionneur de l'équipe nationale d’Allemagne, a confié au site d'information footballistique Brila que les Lions de l’Atlas représentent l’équipe la plus forte et la plus puissante d'Afrique.

L’ancien footballeur allemand était invité à s’exprimer sur les chances de l’équipe nationale allemande de remporter la Coupe du monde 2018 en Russie, évoquant au passage les équipes africaines qui, selon lui, pourraient se démarquer durant la compétition internationale.

«Nous savons que de très bonnes équipes de partout dans le monde arrivent. Le Maroc a fait bonne impression durant les éliminatoires. Beaucoup de gens s’attendent à des surprises venant de l’équipe marocaine.»

Pour rappel, le Maroc s'est qualifié le 11 novembre pour la Coupe du monde 2018 après avoir battu son homologue ivoirien à Abidjan. Sous la houlette d'Hervé Renard, la qualification des Lions de l'Atlas au Mondial est la cinquième de l'histoire après 20 ans d’absence.