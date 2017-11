Réplique de Jean-Louis Bianco à Manuel Valls sur son «problème des musulmans»

Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité, est revenu ce mercredi sur la phrase polémique de Manuel Valls à propos du «problème des musulmans».

«Je crois que le principal problème de Manuel Valls, c’est Manuel Valls. La laïcité, ce n’est pas une religion. Ça n’a donc pas besoin de pape. Encore moins de pape auto-proclamé», a-t-il lancé sur Europe 1.

«On attache peut-être trop d’importance dans le débat médiatique aux coups de gueule, aux coups de menton, aux imprécations. C’est un récidiviste. Moi je vais sur le terrain, pour expliquer la laïcité, pour la faire respecter», a-t-il ajouté.

«La réalité, c’est que nos compatriotes musulmans, dans leur immense majorité, vivent leur foi normalement, sans que ça ne pose de problème», a souligné Jean-Louis Bianco. «La réalité, c’est que là où il y a atteinte à la liberté d’autrui, là où il y a des pressions, là où il y a un trouble à l’ordre public, alors il faut être très ferme. Mais ce sont des comportements et des paroles identifiées, qui peuvent être le fait de musulmans comme d’autres. Ce n'est pas l’islam en général, ce n’est pas les musulmans en général», a averti celui qui a notamment été ministre des Affaires sociales et de l’intégration, puis ministre de l’Équipement, du logement et des transports.

Lors d’un débat filmé par le quotidien espagnol El País, mardi à Madrid, l’ancien Premier ministre a affirmé qu’il existait dans la société française un «problème» avec l’islam et les musulmans.