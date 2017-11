A Bordeaux, un lycéen marocain menacé d'expulsion

Ihab, lycéen marocain de 19 ans, est menacé d’expulsion. Risquant de devoir quitter le sol français alors que toute sa famille est installée dans l’Hexagone, le domicilié à Bordeaux a été soutenu par ses proches et ses enseignants, indique la chaîne de télévision France 3.

Cet élève en dernière année de CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) dans un lycée bordelais voit ainsi sa scolarité compromise et n’imagine pas retourner au Maroc : «Je vois ma vie ici. Je veux continuer ici avec ma famille. Je n’ai plus personne au Maroc», a-t-il déclaré à France 3.

Arrivé en 2014, Ihab est le seul enfant de sa famille à ne pas avoir été régularisé. Sa mère, Rachida, a toutefois déposé et effectué les mêmes démarches administratives pour tous ses enfants. «Je ne comprends rien. J’ai déposé les papiers pour tous mes fils, les 3 en fait. Le petit a été accepté et lui non», dit-elle.

Depuis l’annonce de cette nouvelle, deux pétitions ont été lancées. Elles ont recueilli un millier de signatures. «On va démanteler une famille et ça aura des répercussions et des séquelles psychologiques graves et lourdes. En tant qu’enseignant, en tant que parent, c’est abominable et insoutenable», a déclaré Valérie Yustède, une enseignante.

L’examen du recours devant le tribunal administratif a été reporté au 5 février. Le comité de soutien dit multiplier les efforts pour éviter l’expulsion de Ihab vers le Maroc.