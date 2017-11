France : Emmanuel Macron interpellé par une demandeuse d'asile marocaine

Le président français Emmanuel Macron a été interpellé par une Marocaine qui réclame l’asile en France, mardi 21 novembre alors qu’il participait au lancement de la campagne hivernale des Restos du cœur, dans le 10e arrondissement de Paris, indique France info.

«Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n’en ont pas, sinon comment je fais après avec les gens qui sont déjà là et qui n’arrivent pas à avoir un travail. Si vous avez dans votre pays… si vous n’êtes pas en danger etc., il faut retourner dans votre pays. Au Maroc, vous n’êtes pas en danger», a répondu Emmanuel Macron à la jeune femme, alors qu’il était interpellé par des habitants sur la condition des immigrés sans papier.

Le chef de l’Etat a revendiqué une ligne «à la fois généreuse et responsable», avant d'ajouter : «On prend notre part, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Je pense que c’est très important aussi de faire de la pédagogie.»

Michel Rocard, l'ancien Premier ministre socialiste de François Mitterrand, avait utilisé, en 1989, cette phrase pour justifier une politique plus ferme en matière d’immigration.

«Moi, je me bats pour qu’on accueille dignement tous ceux qui arrivent et qui demandent le droit d’asile, qu’on puisse intégrer beaucoup plus rapidement ceux qui sont éligibles au droit d’asile parce que c’est le devoir de la République française et je serai intraitable sur ce sujet mais que, dès que les gens ne sont pas éligibles à ce droit ou n’ont pas de papier, on les raccompagne beaucoup plus efficacement dans leur pays», a également dit Emmanuel Macron.