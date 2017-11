Monnaie virtuelle : Le Maroc interdit les transactions en bitcoin

Le Maroc a annoncé l'interdiction des transactions en monnaie virtuelle (bitcoin), indique l'Office national des changes dans un communiqué.

Les transactions effectuées via les monnaies virtuelles constituent une infraction à la réglementation des changes, passible de sanctions et d'amendes prévues par les textes en vigueur, a mis en garde l'Office des changes.

Régissant à l’utilisation par certaines personnes physiques et morales de monnaies virtuelles dans la réalisation de leurs transactions financières, et dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle des opérations de change, l’Office exhorte les personnes concernées à se conformer aux dispositions de la réglementation des changes qui stipulent que les transactions financières avec l’étranger doivent être effectuées via les intermédiaires agréés et avec les devises étrangères cotées par Bank Al-Maghrib.

S’agissant d’un système de paiement occulte et non adossé à un organisme financier, le recours aux monnaies virtuelles comporte d’importants risques pour leurs utilisateurs, a précisé la même source.

L’Office des changes, en collaboration avec Bank Al-Maghrib et le Groupement professionnel des banques du Maroc, «suivent avec intérêt» l’évolution des monnaies virtuelles au Maroc.