Sénat : Trump propose un homme d’affaires ambassadeur au Maroc

Après de longs mois d'attente, le président Donald Trump propose enfin le nom d’un nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David T. Fischer, indique la Maison blanche dans un communiqué.

Le candidat est un homme d’affaires issu du monde de la vente et la location de voitures. Il est le propriétaire du Suburban Collection, le plus important concessionnaire automobile du Michigan, de Floride et de Californie, selon Bloomberg.

Fischer ne prendra officiellement ses fonctions qu’après l’approbation de sa candidature par le Sénat. Son prédécesseur, Dwight Bush, a quitté le royaume en janvier dernier, soit quelques jours avant l’investiture de Donald Trump.