Hirak : Ilyas El Omari réagi aux accusations de «conspiration contre le roi et le pays»

Ilyas El Omari a réagi, par la voix de son avocat, aux accusations lancées hier contre lui par la défense de Nasser Zefzafi.

Me. Ahmed Arehmouch précise dans un communiqué que son client demande l’ «ouverture d’une enquête urgente afin d’élucider les circonstances et les objectifs à l’origine de la diffusion de ces informations sans fondements». Et d’ajouter que le secrétaire général du PAM «se réserve le droit de porter plainte».

Hier, l’avocat Isac Charia a accusé Ilyas El Omari d’avoir incité Zefzafi et ses camarades au Hirak de «conspirer contre le roi et le pays».