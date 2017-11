Journée nationale de lutte contre le cancer : 100 millions de dirhams alloués aux médicaments anti-cancéreux en 2016

Le nombre de malades atteints de cancer pris en charge est passé de 21 957 en 2009 à 200 000 en 2016. Selon le ministère de la Santé, l’amélioration de la lutte contre le cancer est devenue un enjeu majeur pour le Maroc, qui a placé le combat contre cette maladie à la tête de ses priorités.

Ainsi, sous l’impulsion de la princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma - Prévention et traitement des cancers (FLS), le Maroc s’est inscrit dans cette approche stratégique et s’est mobilisé avec la participation du ministère de la Santé pour l’élaboration d’un Plan national de prévention et de contrôle du cancer (PNPCC) 2010-2019.

Grâce à ce plan, le Maroc a pu réaliser des avancées importantes dans le domaine de la lutte contre le cancer, à travers la construction, le réaménagement et l’équipement de neuf centres régionaux d’oncologie (Rabat, Casablanca, Al Hoceima, Fès, Marrakech, Agadir, Oujda, Meknès, Tanger) et la construction et l’équipement de deux pôles d’onco-gynécologie à Rabat et Casablanca.

De même, deux services d’hémato-oncologie pédiatrique ont été créés à Rabat et Casablanca, outre la construction et l’équipement de trois services de chimiothérapie de proximité (Casablanca, Beni Mellal, Er-Rachidia et Nador) pour des prestations de chimiothérapie en hôpital de jour.

Ce programme a permis aussi l’augmentation du budget du ministère de la Santé alloué aux médicaments anticancéreux, qui est passé de 11 000 000 dirhams en 2009 à plus de 100 000 000 dirhams en 2016 en plus d’un budget additionnel alloué par la FLS.

Plus de 1 616 481 femmes ont bénéficié du test de dépistage du cancer du sein et 1 238 cancers ont été diagnostiqués en 2016 dans le cadre du programme de détection précoce du cancer du sein.

Au niveau du cancer du col de l’utérus, près de 216 196 femmes ont bénéficié du test de dépistage et 99 cas de cancers ont été diagnostiqués en 2016 dans le cadre du programme de dépistage du cancer du col utérin, intégré dans les soins de santé primaires au niveau de huit régions (Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Daraa-Tafilalet, Beni Mellal-Khouribga, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Sous-Massa).