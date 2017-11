Le général de corps d’armée Abdelhak El Kadiri est décédé ce mardi à Rabat des suites d'une longue maladie, a annoncé l’Etat-major général des Forces armées royales dans un communiqué.

Né à El Jadida, le défunt est entré en service dans les rangs des Forces armées royales le 1er juillet 1956. Il a suivi sa formation militaire à l’Ecole militaire de Saint-Cyr en France.

Feu le général de corps d’armée Abdelhak El Kadiri était un officier d’infanterie qui a exercé, pendant sa longue carrière professionnelle, toutes les fonctions afférentes à son statut d’officier des FAR. Le défunt a occupé plusieurs hautes fonctions dont celles de directeur de l’Ecole de perfectionnement des cadres du ministère de l’Intérieur à Kénitra, directeur général de la Sûreté nationale et directeur général d’Etudes et de Documentation. Un parcours bouclé par la fonction d’inspecteur général des FAR, qu’il a occupée jusqu’au 26 juillet 2004.

Diplômé de l’école d’Etat-major de Paris, le défunt général a été nommé par le roi chef suprême et chef d’Etat-major général des FAR au grade de général de corps d’armée le 31 juillet 2000.

Il était détenteur de plusieurs décorations nationales et étrangères, dont le Grand Cordon de l’Ordre du Trône et la Grande Croix du Mérite avec Etoiles des Ordres de Mérite de la République Fédérale d’Allemagne. Il était également Grand officier de l’Ordre de la Légion d’honneur de France et Commandeur de l’Ordre du Mérite français.