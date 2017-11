Hirak : Douze nouvelles condamnations

La cour d'appel d'Al Hoceima a condamné vendredi 17 novembre douze militants à des peines de prison allant de un à trois ans pour avoir participé aux manifestations survenues dans le cadre du Hirak, rapporte le journal espagnol La Vanguardia.

Le tribunal a décidé d’augmenter de huit mois la peine de sept militants, précédemment prononcée par le tribunal de première instance d’Al Hoceima, les condamnant chacun à huit mois et un an de prison ferme.

La cour a également condamné quatre autres militants à des peines allant de un à trois ans de prison ferme.

Pour rappel, les mis en cause sont poursuivis, chacun en ce qui le concerne, pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment «atteinte à la sécurité intérieure de l’État», «tentatives de sabotage, de meurtre et de pillage», «réception de fonds, de donations et d’autres moyens matériels destinés à mener et à financer une activité de propagande à même d’attenter à l’unité et la souveraineté du Royaume».

Ils sont également accusés d’«ébranler la loyauté des citoyens envers l’État marocain et les institutions nationales», «participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée» et «tenue de rassemblements publics sans autorisation».