Agadir : 2ème Forum des avocats marocains résidant à l'étranger les 24 et 25 novembre

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration organise, en partenariat avec l’Association des barreaux du Maroc, le 2e Forum des avocats marocains résidant à l’étranger, les 24 et 25 novembre 2017 à l’hôtel Atlantic Palace à Agadir, indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre sera marquée par la participation de plusieurs avocats marocains d’ici et d’ailleurs. Outre les avocats relevant de l’Association des barreaux du Maroc, et leurs confrères membres du réseau des compétences «Avocats marocains du monde», institué lors de la première édition tenue le 8 avril 2016 à Rabat, de nouvelles compétences marocaines exerçant le métier d’avocat au sein des barreaux de plusieurs pays d’accueil prendront également part à cet évènement.

Durant les deux journées de cette rencontre, plusieurs thématiques seront abordées, à savoir «l’accompagnement juridique et judiciaire des MRE en situation de vulnérabilité (personnes âgées, détenus, mineurs non accompagnés)», «les mécanismes de coopération et de coordination entre l’Association des barreaux du Maroc et le réseau des avocats MRE», ainsi que «les défis auxquels se heurte la profession d’avocat à l’ère de la globalisation».