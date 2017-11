Nice : Christian Estrosi ouvre un nouveau front contre La mosquée En-Nour

Nouvelle épreuve de force entre le maire de Nice et la mosquée En-Nour de Nice. A la demande de l’édile niçois, Christian Estrosi, une nouvelle enquête publique débute ce lundi pour déterminer si le quartier a plus besoin d’une crèche que d’un lieu de culte musulman, indique France info.

«Je ne lâcherai rien et irai jusqu'au bout dans ce projet (de crèche, ndlr) attendu par la population qui s’inquiète elle aussi du manque de transparence dans le financement du lieu de culte En-Nour, sur lequel je rappelle qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur et qu’un membre du Conseil d’Administration de l’association loi 1901 et de l’association loi 1905 est fiché S !», a déclaré Christian Estrosi.

Une première enquête publique avait rendu un avis favorable à la construction d’une crèche mais le préfet d’alors avait refusé de suivre cette recommandation. A la mi-2016, le Conseil d’Etat avait tranché en faveur de l’ouverture de la mosquée et débouté la ville de sa demande d’expropriation.

«Je suis persuadé, pour l’avoir sondé, que le préfet signera très rapidement l’expropriation. Nous devrons aller devant le tribunal administratif pour faire annuler l’expropriation, au motif qu’il s'agit d'un détournement de pouvoir de la part du maire», a affirmé de son côté Me Ouassini Mebarek, l’avocat de la mosquée.

Ce dernier précise qu’une éventuelle expropriation ferait «retourner 1 000 personnes dans les caves ou sur les parkings chaque vendredi pour la prière». «La mosquée accueille aussi de 300 à 350 élèves pour des cours d’arabe, de catéchisme et du soutien scolaire», ajoute Ouassini Mebarek.

L’enquête publique débuté ce lundi 20 novembre et se poursuivra jusqu’au 21 décembre. Les conclusions du commissaire-enquêteur devraient être connues en février 2018.