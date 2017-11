Bousculade à Sidi Boulaalam : Les blessés dans un état stable

L’état de santé des blessés dans la bousculade survenue dimanche dans la commune de Sidi Boulaalam, aux environs d’Essaouira, est «stable», a souligné lundi le délégué provincial de la santé, M. Khalid Sniter.

«L’état de santé des blessés admis à l’hôpital provincial d’Essaouira est «stable», et les blessés bénéficient d’un suivi médical minutieux et permanent par un staff médical mobilisé pour la circonstance», a-t-il dit, faisant observer que «les patients bénéficieront aussi d’un accompagnement post-hospitalisation et devraient quitter l’hôpital à partir de mardi en fonction de l’amélioration de leurs état de santé.»

Concernant les deux blessés héliportés vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, ils ont été pris en charge et soumis aux contrôles médicaux dans d’excellentes conditions et leur état de santé est «stable», selon le rapport médical disponible, a conclut M. Sniter.

Le wali de la région de Marrakech-Safi, Abdelfettah Lebjioui, accompagné notamment du gouverneur de la province d’Essaouira, Jamal Makhtatar, s’est rendu lundi à la morgue de l’hôpital Sidi Mohammed Ben Abdellah pour superviser l’opération d’acheminement des dépouilles des victimes vers leurs localités en prélude à leur inhumation.

A rappeler que 15 personnes ont été tuées et 5 autres blessées dans une bousculade survenue dimanche, lors d’une opération de distribution de denrées alimentaires, organisée par une association locale dans le souk hebdomadaire de la commune de Sidi Boulalam.