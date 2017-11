Bousculade à Sidi Boulaalam : Quinze morts et cinq blessés

La bousculade a fait 15 morts et 5 blessés./DR

Une bousculade ayant fait plusieurs morts, est survenue ce dimanche à Sidi Boulaalam près d'Essaouira, lors d'une opération de distribution de denrées alimentaires par des associations locales, selon le communiqué du ministère de l'intérieur, reçu par Yabiladi.

La terrible bousculade a fait une quinzaine de morts et cinq blessés à des degrés de gravité divers. Le roi Mohammed VI a chargé les autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux familles des victimes et des blessés, lit-on encore.

Les frais d'enterrement des dépouilles ainsi que l'hospitalisation des cinq blessés, seront également pris en charge par le souverain. Des ambulances ont été mobilisées pour transporter les blessés à l'hôpital régional d'Essaouira pour leur octroyer les soins nécessaires.

Une enquête judiciaire sous la supervision de la délégation générale a été ouverte, afin de déterminer les circonstances du drame et identifier les responsables. Le ministère de l'intérieur a également ouvert une enquête administrative complète sur le sujet.