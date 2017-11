Le Maroc participe à une opération internationale de démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne

La Garde civile a procédé à l’arrestation de 40 personnes, 34 hommes et 6 femmes de nationalité espagnole, britannique et marocaine, impliquées dans un réseau international de trafic de cocaïne et de blanchiment d’argent, indique le journal en ligne La Marina Plaza. Tous ont été arrêtés dans plusieurs villes, notamment Madrid, Melilla, Gérone (Catalogne) et Pontevedra (nord-ouest de l’Espagne).

Leur arrestation a été réalisée dans le cadre d’une opération coordonnée par les agences Europol et Eurojust, à laquelle ont collaboré la Drug Enforcement Administration (DEA), le service de police fédéral américain chargé de la lutte contre les stupéfiants et leur trafic, le Bureau d’enquête des douanes allemandes (ZKA), la police allemande, les Carabiniers italiens et la Direction générale de la surveillance du territoire marocaine (DGST).

Au total, 1 270 kilos de cocaïne et plus de 13 millions d’euros en espèces ont été saisis, ainsi que de nombreux biens meubles et immeubles appartenant à des personnes ayant fait l’objet d’une enquête en Espagne. Au Maroc, la DGST a saisi 2 580 kilos de cocaïne et a démantelé une importante organisation criminelle établie entre le royaume et la France, dirigée depuis le Venezuela par un citoyen espagnol recherché par la police.

De plus, 105 kilos de haschisch, 18 véhicules haute gamme et trois embarcations ont été saisies.

L’enquête avait débuté en 2016 lorsqu’un groupe de personnes avait été suspecté de faire du trafic de drogue en utilisant des voiliers depuis la commune de Dénia, en Espagne, en bordure méditerranéenne.