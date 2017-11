UE : Les Marocains dans le top 10 des bénéficiaires de nouveaux permis de résidence

Les Etats membres de l'Union européenne enregistrent un nouveau pic du nombre de nouveaux titres de séjour délivrés en 2016, indique dans un communiqué Eurostat, direction générale de la Commission européenne chargée de l’information statistique à l’échelle communautaire.

«En 2016, quelque 3,4 millions de nouveaux permis de résidence ont été délivrés dans l’Union européenne (UE) à des ressortissants extracommunautaires, un chiffre record depuis que des données comparables sont disponibles (2008) et en hausse de 28% (soit près de 735 000 permis) par rapport à 2015», relève Eurostat.

Sans surprise, les Marocains obtiennent ces titres de séjour principalement en Espagne (39 570 titres, soit 18,7%), en France (27 184 - 11,6%), en Italie (17 257 - 7,8%) et en Belgique (5 512 - 10,4%).

Eurostat note que les raisons de délivrance de permis de séjour diffèrent d’une nationalité à l’autre. Par exemple, les Chinois (66,9%), les citoyens américains (46,5%) et les Brésiliens (41,6%) ont reçu des titres de séjour en majorité pour des motifs liés à l’éducation, tandis que les raisons familiales prédominaient pour les Marocains (69,8%) ainsi que pour les Turcs (41,2%).

Sur les dix nationalités bénéficiaires d’un nouveau permis de résidence dans l’UE, par raison (emploi, éducation, motifs familiaux, etc.), en 2016, les Marocains arrivent en quatrième position, avec 100 529 nouveaux permis de résidence délivrés dans l’Union européenne : 70 147 pour des raisons familiales, 11 865 pour des raisons liées à l’éducation, 10 317 pour des raisons liées à l’emploi, 8 200 pour d’autres raisons.

Aux côtés des Marocains, figurent l’Ukraine, la Syrie et les Etats-Unis en première, deuxième et troisième position, tandis que la Russie, la Turquie et le Brésil occupent respectivement les trois dernières places.