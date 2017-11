Le Maroc et la France signent cinq conventions dans le secteur financier et du transport

Le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara et la ministre chargée des Transports auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. / Ph. Twitter La France au Maroc

Le Maroc et la France renforcent leur coopération dans le domaine financier et du transport, en vertu de la signature, mercredi à Rabat, de cinq conventions portant sur le financement de l’extension des lignes du tramway de Rabat-Salé et Casablanca, le transport routier et la gestion des risques.

Ces conventions ont été signées dans le cadre de la visite de travail au Maroc du Premier ministre français, Édouard Philippe, pour co-présider avec le chef de gouvernement, Saâdeddine El Othmani, la 13e rencontre de Haut niveau Maroc-France.

Il s'agit d’une convention de prêt de 40 millions d’euros et d’une convention de subvention de 400 000 euros, signées entre la société de transport de Rabat-Salé (STRS) et l’Agence française de développement (AFD) pour le financement de l’extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé.

La troisième convention porte sur une subvention de 500 000 euros, en accompagnement du prêt de 30 millions d’euros destiné à financer la ligne 2 du tramway de Casablanca.

Un accord de partenariat entre la Direction des routes du Royaume du Maroc et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CERAMA) a été signé par le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara et la ministre chargée des Transports auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne.

Sur le volet financier, un protocole d’accord entre Vincent Di Betta, directeur du développement international de BpiFrance et Hicham Zanati Serghini, directeur général de la Caisse centrale de garantie (CCG), pour accompagner la caisse sur la régionalisation et l’animation de son réseau, la mise en œuvre du soutien à l’innovation et la gestion des risques.