Rabat : Le Maroc et la France signent une convention de partenariat sur la formation muséale

Une convention de partenariat, portant sur la formation et la recherche scientifique dans le domaine muséal, a été signée jeudi à Rabat, dans le cadre de la visite officielle au Maroc de la délégation française, menée par le Premier ministre, M. Édouard Philippe.

Signée par la ministre française de la Culture et de la communication, Françoise Nyssen, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, le directeur de l'Institut français du Maroc, Jean-Marc Berthon et le directeur de l’Institut national du patrimoine, Philippe Barbat, cette convention vise à «former les conservateurs et les techniciens des musées sur les plans théorique et pratique».

«Ce partenariat a pour but ultime de faire de ces musées des espaces attractifs pour les jeunes générations qui ont besoin d’avoir accès à la culture et aux arts», a indiqué M. Qotbi.

Le responsable de la Fondation nationale des musées s'est réjoui, dans ce cadre, des formations dont dispose le Maroc dans le domaine muséal, notamment le master en muséologie créé avec l’Université Mohammed V.

Pour sa part, Mme Nyssen s’est félicitée de cette signature qui vient couronner «un échange qui existe depuis des années entre le Maroc et la France dans le domaine muséal».

Cette convention, qui «porte sur l’accompagnement, l’enseignement et la recherche scientifique en matière d’art et de création dans le domaine des musées, permettra également aux artistes contemporains marocains d’avoir plus de visibilité en France», a-t-elle précisé.

Par ailleurs, une lettre d’intention sera signée ce jeudi à Rabat entre Mme Nyssen et M. Qotbi, en prélude à une exposition intitulée «La Méditerranée et l’art moderne», avec le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, prévue du 24 avril au 27 août 2018 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.