Prières de rue à Clichy : Un militant anti-islam d'extrême droite à l'origine du tract antisémite

Chaque vendredi depuis mars, entre 500 et 800 musulmans se réunissent pour prier devant l’hôtel de ville de Clichy-la-Garenne. / DR

Le maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a-t-il parlé trop vite ? Rémi Muzeau (LR) a dénoncé des «documents» distribués dans sa ville contenant des appels au meurtre envers la communauté juive, indique France info.

Suite à l’appel à un rassemblement lancé par l’édile «contre les prières de rue», une centaine d’élus ont battu le pavé à ses côtés le 10 novembre pour lui apporter leur soutien. «Il y a eu des prêches en arabe, des prêches avec des appels au meurtre. Cela a été mis sur les réseaux. Il y a eu aussi des documents qui ont été mis dans la rue, qu’on a récupéré, avec des phrases terribles qui disaient : ‘Si vous rencontrez un juif, tuez-le !’», a-t-il révélé peu de temps après sur le plateau de la chaîne LCI.

Un militant anti-islam d’extrême droite à l’origine du mystérieux tract

Le lendemain, le Figaro apportait quelques précisions, toujours d’après les déclarations de Rémi Muzeau : «Le 13 octobre dernier, des tracts d’un certain ‘Mrap’ (Mouvement pour le respect et l’adoration du prophète) ont été récupérés après la prière sur les trottoirs. Des tracts où on peut y lire notamment, sous le sous-titre ‘Mécréants’ : ‘Vous les mettrez à mort ou vous leur ferez subir le supplice de la croix’.»

Des révélations qui se sont répandues comme une traînée de poudre dans les médias, ayant au passage suscité la curiosité de quelques journalistes. Le journal Libération est ainsi parvenu à se procurer le mystérieux tract en question auprès du l’élu. Il s’agit de deux pages recto verso avec une collection de traductions de versets du Coran sur la violence. La brochure en question contient le passage précédemment cité par le maire de Clichy qui a laissé entendre que ces propos provenaient des prieurs musulmans : «Le Prophète recommanda à ses compagnons : ‘Tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le.’»

En réalité, l’auteur du document serait un militant anti-islam. L’adresse e-mail que comporte le feuillet a été récupérée par le Figaro, qui a tenté de joindre le «militant anti-islam». La personne en question s’est présentée au quotidien français comme «ayant une activité militante antifasciste» et souhaitant «dénoncer le caractère multicriminel du Coran».

L’Union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne porte plainte

Les propos tenus par l’édile ont conduit l’Union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne à déposer deux plaintes ce mardi auprès du parquet de Nanterre, selon le Figaro : l’une contre X pour «violence aggravée», «participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de violences», «manifestation illicite» et l’autre contre le maire pour «diffamation et incitation à la haine raciale».

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a exprimé mercredi devant l’Assemblée nationale qu’ «il ne peut y avoir de prières de rue» à Clichy-la-Garenne, estimant que les musulmans de cette ville doivent «avoir un lieu de culte décent», rapporte l'AFP.

«Il ne peut pas y avoir de rue, mais en même temps il convient que les musulmans de Clichy-la-Garenne puissent avoir un lieu de culte décent», a fait ressortir Gérard Collomb lors de la séance des questions au gouvernement.