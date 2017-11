Marrakech : Le Forum régional de l’entreprenariat au féminin prévu du 30 novembre au 3 décembre

Dans le contexte de la régionalisation avancée impulsée par le Maroc et la coopération Sud-Sud sur le continent africain, le Forum régional de l’entreprenariat au féminin se tiendra du 30 novembre au 3 décembre, à Marrakech, à l’Esplanade Bab Jdid devant l’Hôtel de la Mamounia, indique dans un communiqué la section de la région Marrakech- Safi de l’Association des femmes chefs d’entreprise du Maroc (AFEM).

L’évènement, qui rassemblera plus de 60 exposantes, sera axé sur les échanges d’expériences et pratiques innovantes en termes d'entreprenariat au féminin, entreprenariat social et auto-entreprenariat.

«Les interventions et recommandations attendues lors de ce forum seront le fil conducteur pour développer des projets encourageant la promotion de l’entreprenariat au féminin, et faciliteront l’accès des femmes au financement et accompagnement de leurs activités respectives», poursuit le communiqué.

En marge du forum se tiendra un salon dédié à l’exposition des produits des femmes chefs d’entreprise dans la région Marrakech-Safi, pour promouvoir la production féminine marocaine aussi bien qu’internationale. Cette première édition 100% féminine regroupera les femmes chefs d’entreprise et présidentes des coopératives de la région opérant dans des secteurs clés : le tourisme, l’artisanat, l’agriculture et les métiers de services.

Les panels de discussion porteront notamment sur l’entreprenariat social, vecteur d’empowerment féminin, l’entreprenariat au féminin et ses perspectives pour la régionalisation avancée, le rôle de l’entreprenariat au féminin dans le développement économique régional et l’entreprenariat féminin au cœur de secteurs porteurs de la région Marrakech-Safi.