Fermeture du groupe média Akhir Saâ : Une trentaine de salariés licenciés sans indemnités

Une trentaine de salariés du journal arabophone Akhir Saâ, du groupe de médias éponyme lancé en décembre 2015 par Ilyas El Omari, ont été licenciés sans indemnités, a indiqué sur son compte Twitter Salaheddine Lemaizi, membre du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).

«Ils ont fermé les locaux du journal il y a huit jours, du jour au lendemain, alors que les négociations étaient en cours parce que l’entreprise allait fermée pour être restructurée. 34 personnes, dont des journalistes, des techniciens et des commerciaux ont été licenciées», confirme à Yabiladi Salaheddine Lemaizi. «Seuls les rédacteurs en chef et les directeurs de publication n’ont pas été licenciés», précise-t-il.

D’après Salaheddine Lemaizi, les salariés ont été remerciés en raison d’une crise économique qui touche le groupe de presse : «Des négociations se sont tenues pendant quelques semaines pour pouvoir trouver une issue, pour que les salariés puissent partir avec des dédommagements à hauteur de 70% du total des indemnités, mais l’employeur a finalement décidé de mettre la clef sous la porte.»

Une décision que le membre du SNPM juge «illégale» : «On est face à un viol du b.a.-ba du droit du travail et du droit d’entreprise. On ne connait pas vraiment le statut de cette entreprise : est-ce qu’elle est en faillite, en difficultés financières ? On ne sait pas. Ce qui se passe est opaque.» Salaheddine Lemaizi indique également que les négociations ont eu lieu au siège d’une autre société appartenant à l’un des actionnaires.

«Un licenciement de masse»

Une source syndicale informe Yabiladi que des bruits de couloirs ont commencé à se répandre fin octobre suite à la rédaction d’une «fameuse liste» sur laquelle figuraient une vingtaine de journalistes et d’infographistes visés par un licenciement. Plus encore, notre source fait état d’un communiqué publié dans le journal le 27 octobre, à l’initiative des directeurs de la publication et de la rédaction. Objet du texte : restructuration de la société.

«C'est une provocation. Ils se sont adressés aux lecteurs au lieu de s’adresser à nous, d’autant que personne ne nous a prévenus. On a pris ça comme une insulte envers tous les salariés du groupe», estime notre source, qui parle d’un communiqué «bourré de contradictions». D’après elle, la direction a justifié sa décision de restructurer l’entreprise «afin de remédier aux perturbations qui ont jalonné la publication, malgré un lancement réussi».

Après quoi, les salariés se sont réunis au sein d’un comité syndical conjoint, composé du syndicat des journalistes du groupe Akhir Saâ, affilié à l’Union marocaine du travail (UMT) et au SNPM. Le 30 octobre, après des négociations avec la direction pourtant bien amorcées, leurs espoirs sont douchés. «On s’était mis d’accord sur plusieurs points mais ils n’ont pas tenu leurs promesses. Ils nous ont proposés des indemnités de moins de 20%. C’est inacceptable. On ne parle pas d’une restructuration, mais d’un licenciement de masse», fustige cette source syndicale.

Un sit-in est prévu demain à 16 heures à Casablanca, devant le siège du groupe MCN Morocco, présidé par Saïd Bennani-Karim, actionnaire du groupe de presse Akhir Saâ, pour dénoncer ces licenciements «qui devraient encore être revus à la hausse», s’inquiète notre source.