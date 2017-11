Coup d’Etat au Zimbabwe : Alger, Tindouf et Pretoria perdent un précieux allié

Les militaires ont pris le pouvoir au Zimbabwe. Se refusant d’admettre que leur action est un coup d’Etat, ils l’inscrivent plutôt dans le cadre d’une mission visant à «ramener le calme dans un contexte politique, social et économique en train de dégénérer dans le pays», a expliqué le général Sibusiso Moyo, le porte-parole de l’armée, dans une allocution diffusée par la télévision d’Etat.

A en croire les propos du militaire, Robert Mugabe est toujours «le président de la République du Zimbabwe, chef de l’Etat, du gouvernement et des forces de défense du Zimbabwe. Le camarade Robert Gabriel Mugabe et sa famille sont sains et saufs, et leur sécurité garantie».

Malgré ces précautions rhétoriques, l’opération est bel et bien un putsch avec un déploiement massif des militaires dans les rues de la capitale, Harare. En témoigne également la teneur de la communication téléphonique que Mugabe a eue ce matin avec le chef de l’Etat sud-africain. «Le président Zuma s’est entretenu plus tôt aujourd’hui (mercredi) avec le président Robert Mugabe, qui lui a dit qu’il était détenu à son domicile mais a ajouté qu'il allait bien», a indiqué la présidence sud-africaine dans un communiqué.

Mugabe et le Maroc : la séquence de la COP22

Cette intervention des militaires vient ainsi torpiller le plan de Mugabe de placer son épouse à la tête du pays. Le 6 novembre, il limogeait son vice-président, Emmerson Mnangagwa pour «manque de loyauté, manque de respect, malhonnêteté et manque de sérieux». La seule personne qui, d’un point de vue constitutionnel, barrait la route aux ambitions de son épouse venait d’être mise à l’écart sans ménagement. Ne restait alors que la proclamation de l’ex-Première dame, Grace Mugabe, à la vice-présidence.

Contrairement à l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Polisario, qui devront se passer d’un allié précieux, le Maroc peut nourrir l’espoir d’établir des relations cordiales avec les nouveaux maîtres de Harare.

Pour rappel, le royaume s’était fermement opposé à la candidature du ministre zimbabwéen du Tourisme, Walter Mzembi au poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

La séquence qui traduit la tension qui prévaut entre le Maroc et le Zimbabwe s’est sans doute produite en novembre 2016 à Marrakech lors de la COP22, lorsque le roi Mohammed VI avait froidement serré la main de Robert Mugabe, sans même lui adresser un regard.