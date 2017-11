PLF 2018 : Le gouvernement a retiré la hausse de la TVA sur les produits pétroliers à la pompe

Le gouvernement a finalement retiré du projet de loi de finances 2018 (PLF 2018) la proposition d’augmenter de 4% la TVA sur les produits pétroliers à la pompe.

Hier au sein de la commission des finances à la Chambre des représentants, Mohamed Boussaïd, ministre de l’Economie et des finances, n’a pas brandi l’article de la constitution pour mettre en sourdine les protestations des députés.

En effet, des groupes de la majorité gouvernementale, le PJD et le PPS, et de l’opposition, le PAM et l’Istiqlal, avaient fait campagne pour le retrait de la hausse. La TVA reste donc à hauteur de 10% au moins pour une année supplémentaire.

Sans cette augmentation, les prix de l’essence et du diesel suivent depuis des mois un trend haussier. Une tendance appelée à se poursuivre, d’autant que le baril de Brent se négocie à plus de 60 dollars.