Maroc-Côte d'Ivoire : La FIF s'explique sur l'altercation entre les présidents des fédérations de football des deux pays

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a publié hier un communiqué sur l’altercation qui serait survenue entre le président de la FIF, Sidy Diallo, et son homologue de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

«Depuis le samedi 11 novembre 2017, la rumeur et les réseaux sociaux relaient abondamment, des images qui laisseraient accréditer la réalité d’une altercation survenue dans la ‘Loge VVIP’ du stade Félix Houphouët-Boigny, entre le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et son homologue de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)», annonce la FIF.

L’instance ivoirienne de football précise que, «contrairement à la rumeur», les faits se seraient produits environ une heure avant le coup d’envoi du match, «et non après la rencontre».

«Tout semblait bien se dérouler quand, après avoir rendu la politesse à l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire et à hauteur de son homologue de la FRMF, le Président de la FIF s’est vu refuser la poignée de main par celui-ci qui, pour toute réponse lui a vertement clamé : ‘je ne te salue pas aujourd’hui, ni demain et même après-demain’», lit-on plus loin. Sidy Diallo aurait alors invité Fouzi Lekjaa à quitter la salle, «s’il entendait camper dans son attitude. Ce qui fut fait».

«Dans l’entre-deux», le président de la FRMF aurait «manifesté verbalement son mécontentement de n’avoir pas vu sa demande de 8 000 tickets d’entrée pour les supporters marocains être satisfaite».

Ce à quoi la FIF répond que sur «29 000 tickets d’entrée imprimés pour le match Côte d’Ivoire-Maroc, elle a remis quatre cent (400) tickets d’entrée pour les supporters, dix (10) tickets VVIP et dix (10) tickets Espace VIP au Secrétaire Général de la FRMF».

Dans un autre communiqué, la FIF a annoncé que la FIFA allait ouvrir une enquête sur les incidents survenus entre les deux présidents fédéraux.