Le conseiller du roi dément que Mohammed VI a porté une écharpe à la gloire du cheikh Tamim

A Doha, le roi Mohammed VI a-t-il porté une écharpe portant l'inscription «Vous avez le monde et nous avons Tamim» ? Comme une trainée de poudre, la «photographie» a été largement partagée sur les réseaux sociaux par des citoyens qataris tout heureux.

Et pour cause, le message écrit sur le bout de tissu est hautement politique. Il est adressé directement aux quatre Etats arabes (Arabie saoudite, Emirats arabes unies, Bahreïn et Egypte) qui imposent, depuis fin mai, un blocus au Qatar. Le slogan a fait son apparition au tout début de la crise. Il fait partie, d'ailleurs, d’une série d’expressions et de manifestations à la gloire du cheikh Tamim.

En vue d’endiguer l’onde de choc et surtout apaiser la colère des autres alliés du royaume dans la région, le conseiller du roi Yassir Znagui a apporté un démenti catégorique sur l’authenticité de la «photographie» et en même temps doucher l’emballement des Qataris.

«On est étonné par cette image, car il s’agit d’une image et non pas d’une photographie. C'est un grotesque montage ! J’ai été présent à côté de Sa Majesté pendant tous ses déplacements lors de ce voyage, et à aucun moment, il n’a tenu ou ne s’est photographié avec une écharpe», a-t-il affirmé au site le360. Et de marteler que toute l’opération n'est qu'un «grotesque montage».

Hier les médias à Doha avait tous salué le roi Mohammed VI en le qualifiant avec fierté de «briseur du blocus».