France : La mosquée de Pierrefitte prévue en 2020

Vingt ans que les fidèles musulmans de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) l’attendent. Leur mosquée devrait sortir de terre à l’horizon 2020, indique le Parisien. Les premiers travaux sont prévus en janvier. L’Association des musulmans de Pierrefitte (AMP) a acheté fin octobre à la ville un terrain de 3 500 m2 pour la somme de 193 000 euros.

«C’est une très bonne nouvelle. Nous allons avoir un lieu digne de l’islam et des musulmans, qui vont sortir de la pratique des caves», se réjouit Missoum Chaoui, président de l’association.

Le projet a été long à se concrétiser. «Il avait été lancé par la précédente majorité. Je m’étais engagé à céder un terrain à l’association», rappelle le maire PS Michel Fourcade. Ammar Rahouani, le porte-parole de l’AMP, estime de son côté que le terrain est idéalement situé : «Il est dans le centre, à proximité du tramway, et accessible aux gens de Villetaneuse.»

La future mosquée prévoit trois espaces distincts : le bâtiment administratif, la grande salle de prière pouvant accueillir près de 2 000 fidèles lors de l’Aïd (800 en capacité normale), et des salles polyvalentes. «Elles seront utilisées pour du soutien scolaire, des cours culinaires, l’apprentissage de la langue arabe. La salle de conférences d’une capacité de 200 places, qui accueillera des débats, sera accessible aussi bien aux croyants qu’aux non croyants. On souhaite que cette mosquée soit aussi bien en endroit cultuel que culturel, un vrai lieu de vie et de partage», revendique Missoum Chaoui.

En revanche, le financement pose toujours souci. Si l’association a déjà récolté 600 000 euros en dons, pour financer l’achat du terrain et la première tranche des travaux, elle va devoir redoubler d’efforts pour récolter les 3,5 millions nécessaires pour que le projet se concrétise.