Tirage au sort de la Coupe du monde 2018 : Les Lions de l'Atlas au quatrième niveau

Les Lions de l’Atlas évolueront au quatrième niveau lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2018. Une décision de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui s’est appuyée sur la classification mensuelle émise en octobre pour déterminer les quatre niveaux des équipes participantes à la Coupe du monde.

Le Mountakhab sera au quatrième niveau aux côtés du Japon, du Panama, de l’Arabie Saoudite et de la Corée du Sud, en attendant l’identification d’autres équipes en attente.

Le tirage au sort de la Coupe du monde aura lieu le mois prochain au grand palais du Kremlin à Moscou, en Russie. Les équipes qualifiées seront divisées en huit groupes. Chaque groupe comportera quatre équipes, mais à condition que deux équipes appartenant au même continent ne se retrouvent pas dans le même groupe, à l’exception de l’Europe. Le système de tirage au sort de la Coupe du monde Russie-2018 prévoit également l’absence de deux équipes appartenant au même niveau.

كل المنتخبات المتأهلة حتى اليوم:

أوروبا:?????????????????????????

آسيا: ????????

أفريقيا: ???? ??????

أمريكا الجنوبية: ????????

كونكاكاف: ??????

(26 من 32) pic.twitter.com/KS8VmTURuT — FIFA.com AR live (@fifaworldcup_ar) 11 novembre 2017

26/32... suspens

La FIFA compte annoncer dans les prochains jours les noms des six équipes restantes qui se qualifieront également à cette grand-messe sportive, après avoir consigné 25 équipes dont la Russie, pays hôte et qualifié d’office.

L’Australie, qui représentera le continent asiatique, affrontera le Honduras au quatrième tour de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) pour se réserver un siège à la Coupe du monde. L’équipe péruvienne, représentant sud-américain, affrontera son homologue néo-zélandais.

Quant au Vieux continent, quatre équipes européennes auront leur ticket à l’issue des affrontements entre l’Irlande du Nord et la Suisse, la Croatie et la Grèce, le Danemark et la République irlandaise, la Suède et l’Italie.

2018 en été, 2022 en hiver, 2026 à 48

Le premier match de la Coupe du monde 2018 aura lieu jeudi 14 juin. La Russie affrontera une équipe de deuxième niveau du premier groupe. Le match sera disputé au Stade Loujniki, à Moscou, où sera également disputée la finale de la Coupe du monde 2018. S’il s’agit de l’unique match prévu ce jour-là, il n’en sera pas de même pour les jours suivants puisque trois à quatre match de poule seront disputés quotidiennement. Le pays vainqueur sera annoncé le 15 juillet 2018.

Si la Coupe du monde 2018 aura lieu en été, le Qatar, qui accueillera la Coupe du monde en 2022, organisera la compétition pendant l’hiver en raison des conditions climatiques. Autre nouveauté, le nombre d’équipes participantes passera à 48 à partir de l'édition de 2026. Pour rappel, le Maroc a effectué une demande pour accueillir la Coupe du monde 2026, se livrant une concurrence avec les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui ont tous trois présentés un dossier conjoint.