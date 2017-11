Journée mondiale du diabète : Plus de 2 millions de marocains âgés de 25 ans et plus sont diabétiques

Au Maroc, plus de deux millions de personnes âgées de 25 ans et plus sont diabétiques dont 50% sont des femmes, souligne le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée cette année sous le thème "les femmes et le diabète", le ministère indique que la femme marocaine diabétique est confrontée à plusieurs contraintes pour contrôler sa maladie, et ce, tout en assurant ses responsabilités familiales et professionnelles, ce qui peut engendrer, en l'absence d’un suivi médical régulier, des difficultés à concevoir des bébés ou des complications pour sa santé et celle du fœtus ou du nouveau-né durant la grossesse ou l’accouchement.

Conscient de l’importance de la prévention et le contrôle du diabète, le ministère de la Santé œuvre pour l’amélioration de la prise en charge des personnes diabétiques par le dépistage du diabète, l’extension de l’offre de soins par le renforcement des centres de santé niveau 2 et des ressources humaines spécialisées. Il vise également l'amélioration de la prise en charge des femmes diabétiques, notamment les femmes enceintes en leur procurant un suivi médical et biologique gratuit pour leur garantir une grossesse sans risque pour leur santé et celle de leurs enfants.

Le ministère de la Santé assure les soins nécessaires et la disponibilité des médicaments gratuitement au niveau des établissements de soins de santé primaires à 748 000 diabétiques dont 64% sont des femmes, et plus de 325 000 sont insulinotraités.