Dès décembre, Air Europa lancera deux vols hebdomadaires Madrid-Marrakech

Le transporteur aérien Air Europa, filiale du holding touristique espagnol Globalia, lancera à partir de décembre prochain deux vols hebdomadaires entre la capitale espagnole et Marrakech, a indiqué lundi la compagnie.

La nouvelle liaison aérienne sera opérée tous les jeudis et dimanches via un avion Embraer E190 d'une capacité de 120 passagers. Le vol inaugural aura lieu exceptionnellement mercredi 6 décembre pour coïncider avec les festivités du jour de la Constitution espagnole (6 décembre) et du jour de l'Immaculée Conception (8 décembre).

Les départs sont prévus chaque jeudi et dimanche depuis l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas à 15h15 (HL) pour des atterrissages à l’aéroport de Marrakech-Menara à 16h15 (HL). Dans le sens inverse, les départs auront lieu à 17h15 (HL) et les arrivées à 20h20.

A noter que Be Live Hotels, filiale hôtelière de Globalia, compte deux hôtels au Maroc, le Be Live Experience Marrakech Palmeraie (4 étoiles) et le Be Live Collection Saïdia (5 étoiles). Le groupe avait annoncé récemment l’ouverture, début 2018, d’un nouvel hôtel 5 étoiles dans la ville ocre, le Be Live Collection Marrakech, situé comme le premier dans la zone résidentielle de la palmeraie de Marrakech.

Le groupe compte actuellement 28 établissements répartis sur l’Espagne, le Portugal, le Maroc, la République dominicaine et Cuba, totalisant plus de 8 000 chambres.