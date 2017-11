Visite officielle de Nasser Bourita en Chine dès jeudi

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, effectuera une visite officielle en Chine de jeudi à vendredi, à l’invitation du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé lundi un porte-parole chinois, relayé par l’agence de presse chinoise Xinhua.

«Il s'agira de la première visite de M. Bourita en Chine depuis son entrée en fonctions, et la Chine attache une grande importance à cette visite», a déclaré Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

Des dirigeants chinois rencontreront M. Bourita pendant son déplacement. Le chef de la diplomatie marocaine s'entretiendra également avec son homologue chinois.

«La Chine souhaite échanger des points de vue avec le Maroc sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d’intérêt commun, mettre en œuvre les consensus, renforcer la coopération et promouvoir l’amitié pour faire avancer le partenariat stratégique entre les deux pays», a indiqué M. Geng.