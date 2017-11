La créatrice Fadila El Gadi a ouvert une nouvelle boutique à Casablanca

Après Rabat, Tanger et Marrakech, l’enseigne Fadila El Gadi s’installe dans le quartier du Triangle d’or à Casablanca, indique la styliste dans un communiqué de presse.

«La décoration de la boutique évoque le concept derrière chacune de ses collections entre tradition et modernité. (…) Récit de ses voyages et de ses origines, ce nouveau lieu est une ode au cosmopolitisme, mélangeant des meubles italiens, une terrasse au style londonien, et un carrelage inspiré de la broderie de Fès et dessiné par la styliste», précise-t-on.

La nouvelle boutique de la créatrice marocaine est ouverte depuis le lundi 6 novembre dernier.

«D’une touche d’orientalisme jusqu’aux lointaines terres sahraouies, les collections de Fadila El Gadi ouvrent un nouveau regard sur la mode où les origines, les styles et les traditions se croisent et fusionnent», poursuit le communiqué.

«Les vêtements et les accessoires sont soigneusement fait-main à partir de matières nobles telles que le cachemire et la soie brodés, ornés et perlés par des artisans marocains.»