A sa manière, le PSU hausse le ton contre le pouvoir

Soucieux de ne pas laisser le terrain de la contestation à Al Adl wal Ihssane, le bureau politique du Parti socialiste unifié (PSU) hausse, à sa manière, le ton contre le pouvoir dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Les camarades de Nabila Mounib mettent en garde contre les conséquences, graves, de poursuivre «l’approche sécuritaire et [d’]ignorer les réformes qu’il n’est possible de reporter», particulièrement «les réformes institutionnelles en vue de l’instauration d’une monarchie parlementaire, la souveraineté au peuple, la répartition jute des richesses et la lutte contre toutes les formes de la prévarication».

Dans l’ensemble, le Parti socialiste unifié s’est gardé d’adresser directement son message au roi Mohammed VI, comme ce fut le cas des disciples de Mohamed Abbadi. Une différence de style logique entre une formation qui a accepté d’agir selon les règles du jeu démocratique marocain, et la Jamaâ qui ne les «reconnaît» pas encore.

Le bureau politique du PSU a par ailleurs dénoncé les arrestations opérées dans ses rangs et appelé à la libération de tous les détenus du Hirak et de Zagora.

Pour rappel, le PSU tiendra son 4e congrès le 4 janvier prochain.