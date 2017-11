Mondial 2018 : Le road-trip d'un Marocain pour aller voir le match Côte d'Ivoire-Maroc

Le média RMC Sport raconte le parcours atypique entrepris par un supporter marocain pour rejoindre Abidjan. Une semaine avant le coup d’envoi du match qualificatif pour la Coupe du monde 2018, remporté haut la main par le Maroc face à la Côte d’Ivoire, Mohamed a traversé cinq pays, sans prendre l’avion, pour rejoindre la capitale économique ivoirienne.

Accompagné d’un ami, ce jeune homme de 29 ans est parti de Rabat pour faire le trajet par voie terrestre sur huit jours, traversant la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Au total, il a effectué 3 000 km en bus, en train, à pied, en autostop et même en moto.

«Le trajet a été vraiment long, confie-t-il à RMC Sport. On a parfois voyagé dans des remorques de camions. Certains nous disaient qu’on n’y serait jamais à temps, mais au final, on est arrivés devant le stade au coup d’envoi ! On n’a raté que les dix premières minutes du match.»